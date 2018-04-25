От бухгалтера до грузчика: самые востребованные вакансии и большие зарплаты в Нижнем Новгороде

Тройка наиболее популярных должностей, которые ищут в Нижнем Новгороде, выглядит так: бухгалтер, кладовщик и продавец-консультант. Именно эти вакансии вызвали наибольший интерес у соискателей. ТОП-10 замыкают следующие вакансии: охранник, администратор и грузчик.

Далеко не все работодатели разглашают размер заработной платы, однако средний низший порог вознаграждения составляет 28 219 рублей в месяц, а средний высший — 46 415 рублей в месяц. Самой высокооплачиваемой должностью стал «директор по развитию продаж в России »: зарплата колеблется от 200 тысяч до 1 млн рублей в месяц. На втором месте расположился «директор по открытию медицинских клиник», оплата труда которого составит от 50 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.

Выяснилось также, что нижегородцы чаще всего интересуются вакансиями трёх организаций: Группа компаний «ВВН», ООО «Регион Партнер» и ИП Курылев.