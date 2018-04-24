Ещё
Сервис «Яндекс. Деньги» отменил комиссию за снятие наличных по своим картам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сервис «Яндекс. Деньги» отменил комиссию за снятие наличных по своим картам 

Банки.ру 42 минуты назад
Электронная платежная система «Яндекс. Деньги» отменила комиссию за операции по своим картам. Теперь пользователи могут пополнять баланс пластиковых карт «Яндекс. Денег» и снимать с них наличные в банкоматах без дополнительной платы, сообщили в пресс-службе сервиса.
«Положить деньги на карту без комиссии можно в мобильном приложении сервиса. Сделать это можно с другого счета в «Яндекс. Деньгах», а также с карты любого банка или платежной системы: Mastercard, Visa, «Мир». Снимать наличные без комиссии обладатели карт «Яндекс. Денег» могут как в России, так и в любой другой стране мира. Для этого карта должна быть именной, а кошелек — полностью идентифицированным», — говорится в релизе.
Лимит такого снятия — 10 тыс. рублей в месяц.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Исследование: россиянам для счастья в среднем нужно 159 тыс. в месяц Минюст: приставам необходимо получать больше информации от банков о должниках Отмойся в ЦБ
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции137
Шойгу выдвинул обвинение США270
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы11
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины341
Повышение пенсионного возраста признали неизбежным159
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение