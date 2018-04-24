Сервис «Яндекс. Деньги» отменил комиссию за снятие наличных по своим картам

Электронная платежная система «Яндекс. Деньги» отменила комиссию за операции по своим картам. Теперь пользователи могут пополнять баланс пластиковых карт «Яндекс. Денег» и снимать с них наличные в банкоматах без дополнительной платы, сообщили в пресс-службе сервиса.

«Положить деньги на карту без комиссии можно в мобильном приложении сервиса. Сделать это можно с другого счета в «Яндекс. Деньгах», а также с карты любого банка или платежной системы: Mastercard, Visa , «Мир». Снимать наличные без комиссии обладатели карт «Яндекс. Денег» могут как в России , так и в любой другой стране мира. Для этого карта должна быть именной, а кошелек — полностью идентифицированным», — говорится в релизе.

Лимит такого снятия — 10 тыс. рублей в месяц.

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