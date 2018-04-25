Mastercard запустит переводы по номеру телефона

Mastercard запустила в РФ платформу для переводов средств по номеру телефона

Mastercard запустила в России технологическую платформу для переводов денежных средств по номеру телефона, адресу электронной почты, а также через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", первым к инновационной платформе подключился Райффайзенбанк , сообщила пресс-служба Mastercard.

"Держатели карт Райффайзенбанка могут сделать переводы на карты российских банков по номеру телефона получателя средств, а также получать по номеру телефона переводы от клиентов-держателей карт других банков. Перевести деньги безналично можно с карт и на карты Mastercard\Maestro и Visa, выпущенные российскими банками", — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно ввести на сайте Райффайзенбанка номер своей карты, номер телефона получателя и сумму перевода, можно добавить текстовое сообщение, уточнили в пресс-службе. Получателю будет направлено смс-сообщение со ссылкой на портал платежной системы Masterсard, где ему нужно указать код, отправленный в сообщении, ввести номер своей карты и принять перевод.

С новой платформой переводы будут еще удобнее как для отправителей, так и получателей. У отправителя перевода будет возможность выбрать удобный способ отправки перевода, а получателю не нужно будет сообщать свой номер карты или указывать его в сервисе каждого банка-отправителя и запоминать эту информацию, отметили в пресс-службе.

Зачисление средств на карты Райффайзенбанка происходит моментально, на карты других банков — моментально или от одного до трех рабочих дней, в зависимости от банка-получателя.