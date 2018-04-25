Mastercard запустил перевод по номеру телефона на карты любых банков и платежных систем

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Mastercard запустил перевод средств по номеру телефона на любые карты других банков, первым к платформе подключился Райффайзенбанк , сообщается в пресс-релизе банка.

Сообщается, что перевод можно сделать по номеру телефона, адресу электронной почты, а также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Перевести деньги безналично можно с карт и на карты Mastercard/Maestro и Visa , выпущенные российскими банками.

Банк сообщает, что перевод с дебетовых карт других банков по номеру телефона доступен бесплатно, за перевод с кредитных карт Райффайзенбанка будет взиматься комиссия.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на банкиров сообщала, что международные платежные системы Visa и Mastercard готовятся запустить в России сервис переводов денег с карты на карту.

По данным газеты, каждая из систем создает свой сервис, при этом принцип работы в них один и тот же. В частности, выпустивший карту банк передает в специальное хранилище телефонный номер клиента и связанный с ним номер карты. Для перевода отправителю достаточно ввести лишь мобильный номер телефона получателя, а дальше система сама подставляет номер карты.

В хранилище как Visa, так и Mastercard можно будет передать связку номеров телефонов с картами любых платежных систем.