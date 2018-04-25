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Mastercard запустил перевод по номеру телефона на карты любых банков и платежных систем
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Mastercard запустил перевод по номеру телефона на карты любых банков и платежных систем 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Mastercard запустил перевод средств по номеру телефона на любые карты других банков, первым к платформе подключился Райффайзенбанк, сообщается в пресс-релизе банка.
Сообщается, что перевод можно сделать по номеру телефона, адресу электронной почты, а также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Перевести деньги безналично можно с карт и на карты Mastercard/Maestro и Visa, выпущенные российскими банками.
Банк сообщает, что перевод с дебетовых карт других банков по номеру телефона доступен бесплатно, за перевод с кредитных карт Райффайзенбанка будет взиматься комиссия.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на банкиров сообщала, что международные платежные системы Visa и Mastercard готовятся запустить в России сервис переводов денег с карты на карту.
По данным газеты, каждая из систем создает свой сервис, при этом принцип работы в них один и тот же. В частности, выпустивший карту банк передает в специальное хранилище телефонный номер клиента и связанный с ним номер карты. Для перевода отправителю достаточно ввести лишь мобильный номер телефона получателя, а дальше система сама подставляет номер карты.
В хранилище как Visa, так и Mastercard можно будет передать связку номеров телефонов с картами любых платежных систем.
ТАСС: последние новости
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