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Банк «Зенит» предложил «Зарплатную карту привилегий»
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Банк «Зенит» предложил «Зарплатную карту привилегий» 

Банки.ру 1 час назад
«Зенит» выпустил карту, получить которую могут участники новых зарплатных проектов банка. Специальная «Зарплатная карта привилегий» предоставляет держателям широкий спектр возможностей, включая снятие наличных в любых банкоматах без комиссии, увеличение дохода за счет начисления процентов на остаток по счету карты и кешбэка.
«Зарплатная карта привилегий» международных платежных систем Visa и Mastercard выпускается в премиальных категориях Gold, Platinum, World Elite, Infinite. Категория карты зависит от суммы ежемесячных зачислений на счет клиента. Карты НПС «Мир» выпускаются только в «классической» категории, однако наполнение пакета услуг по ним также зависит от объема поступлений на счет.
На остаток по картам ежемесячно начисляются проценты в размере до 6% годовых. Кроме того, «Зарплатная карта привилегий» позволяет держателям возвращать до 5% от суммы покупок в категориях «Спортивные товары», «Аптеки», «Кафе и рестораны», 1% — от суммы остальных покупок.
Снятие наличных в банкоматах сторонних кредитных организаций без комиссии — до 50 тыс. рублей в месяц по карте Gold, до 100 тыс. рублей в месяц — по карте Platinum и до 150 тыс. рублей в месяц — по картам World Elite, Infinite.
Обслуживание карты — бесплатно.
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