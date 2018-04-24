Журналисты оплатили долги Дурова

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что петербургские налоговики решили взыскать с Дурова долг в четыре рубля. По версии канала, если задолженность не погасить, ФНС сможет потребовать в суде ареста его счетов и запрета на продажу недвижимости.

По данным «Фонтанки», речь идет о неоплаченном налоге на имущество физлица в два рубля и 83 копейки. Его взыскивает Межрайонная инспекция ФНС № 25 по Санкт-Петербургу , курирующая Петроградский район.

Два дела по пеням на 75 и 65 копеек ведет инспекция ФНС № 26 в Приморском районе. Именно там, по данным издания, находится квартира Дурова.

«Фонтанка» отмечает, что дело вряд ли закончилось бы судом: по Налоговому кодексу России , заявление о взыскании средств с должника могут передать в суд, если общая сумма налога, пеней и штрафов превышает три тысячи рублей.

Роскомнадзор с 16 апреля внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, чтобы заблокировать Telegram. Суд постановил заблокировать мессенджер из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписок.

Дуров в ответ объявил о начале «цифрового сопротивления» и пообещал биткоин-гранты администраторам Proxy и VPN, которые предоставляют средства для обхода блокировки.