Журналисты оплатили долги Дурова 

Петербургская газета «Фонтанка» заплатила за основателя Telegram Павла Дурова налог на имущество физлица и пени, чтобы предотвратить «возможные перспективы». Об этом сообщается на сайте издания.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что петербургские налоговики решили взыскать с Дурова долг в четыре рубля. По версии канала, если задолженность не погасить, ФНС сможет потребовать в суде ареста его счетов и запрета на продажу недвижимости.
По данным «Фонтанки», речь идет о неоплаченном налоге на имущество физлица в два рубля и 83 копейки. Его взыскивает Межрайонная инспекция ФНС № 25 по Санкт-Петербургу, курирующая Петроградский район.
Два дела по пеням на 75 и 65 копеек ведет инспекция ФНС № 26 в Приморском районе. Именно там, по данным издания, находится квартира Дурова.
«Фонтанка» отмечает, что дело вряд ли закончилось бы судом: по Налоговому кодексу России, заявление о взыскании средств с должника могут передать в суд, если общая сумма налога, пеней и штрафов превышает три тысячи рублей.
Роскомнадзор с 16 апреля внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, чтобы заблокировать Telegram. Суд постановил заблокировать мессенджер из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписок.
Дуров в ответ объявил о начале «цифрового сопротивления» и пообещал биткоин-гранты администраторам Proxy и VPN, которые предоставляют средства для обхода блокировки.