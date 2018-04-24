Названа зарплата столичных учителей

В столице нашли учителей с зарплатой в 120 тысяч рублей

В первом квартале 2018 года средняя зарплата московских учителей составила 89 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель столичного департамента образования Исаак Калина, передает агентство «Москва».

«Средняя зарплата за первый квартал уже 89 с копейками тысяч рублей, и есть зарплаты где-то в районе 110-115 тысяч рублей, вижу в ведомостях и 120 тысяч рублей», — сказал он во время заседания круглого стола Мосгордумы на тему «Возможности современного московского образования».

Глава департамента напомнил, что нижняя граница учительской зарплаты в городе составляет 68 тысяч рублей.

«По первому кварталу мы видим, что практически все школы это выполняют», — заверил он.

В марте Калина говорил, что средняя зарплата московских учителей составляет 90 тысяч рублей. По его словам, в 2018 году зарплаты педагогов должны быть не менее нижней границы. Доплата для классного руководителя увеличится с 6 до 13 тысяч рублей.