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Квартирный вопрос. Налог с прибыли.
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Квартирный вопрос. Налог с прибыли. 

Вечерняя Москва 1 час назад
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Купил квартиру 16 января 2016 года, а теперь хочу продать. Скажите, придётся ждать ещё год, чтобы не платить налог?
Сергей, Москва, САО  ОТВЕТ ЮРИСТА
Действительно, если квартира находилась в собственности 3 года и более, то доход от ее продажи не облагался налогом. Сумма дохода от продажи значения не имела. Но это правило относится только к тем объектам собственности, которые были приобретены до января 2016 года.
С 1 января 2016 года ситуация изменилась, 382 — ФЗ внёс изменения в Налоговое законодательство. Доход с продажи вашей квартиры не будет облагаться налогом по истечению 3 лет только в том случае, если недвижимость была получена: по наследству; в дар от близкого родственника; по приватизации; по договору ренты. В остальных случаях этот срок составляет 5 лет, или 60 месяцев непрерывного владения квартирой.
Налог с продажи квартиры, которая находится в собственности менее 5 лет, а в отдельных случая 3 лет, возможно придётся заплатить.
В этой ситуации определяющими факторами будут являться: продажная цена квартиры и ее кадастровая стоимость умноженная на 0,7.
Проще говоря, налог с прибыли будет исчисляться с максимальной величины. У вас есть возможность уменьшить налоговый вычет. Вычет — это определенная сумма, которая уменьшает налог от продажи. В отношении квартир и других объектов недвижимости она составляет 1000 000 рублей (ст. 220 НК РФ).
Сократить налог вы также можете, если предоставите в налоговый орган все документы подтверждающие ваши расходы с приобретением квартиры и затратами на ее ремонт. В таком случае налог будет исчисляться с разницы доход минус расход, и если сумма расходов будет превышать цену продажи, то налог вы не платите.
Важно знать, что после продажи квартиры, которая находилась в собственности менее 3 или 5 лет, вы обязаны сдать в налоговую инспекцию декларацию о доходах (форма 3 НДФЛ). Декларация подаётся обязательно, иначе придётся заплатить штраф от 1000 рублей.
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