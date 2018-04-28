«Московская смена — 2018»: экскурсии, мастер-классы и спорт

В этом году столичные школьники во время летних каникул снова не останутся без дела. Третий год подряд в июне начнется программа «Московская смена». О том, что это такое и как стать участником, читайте в материале портала Москва 24.

Кто сможет попасть Как и в прошлом году, отдохнуть смогут все желающие школьники Москвы в возрасте от 7 до 14 лет, которые по различным причинам не планируют выезжать за город в период летних каникул. Городской детский отдых по программе «Московская смена» будет бесплатным.

Когда начнутся смены Запись на первую смену откроется 25 мая. По просьбам родителей в этом году смены будут работать на час дольше — по будням с 09:00 до 19:00. Первая станет образовательной и пройдет с 1 по 29 июня, спортивные — с 1 по 29 июня и со 2 по 30 июля, а смены социальные — с 1 по 29 июня, со 2 по 30 июля и с 1 по 28 августа.

Что ждет детей Отдохнуть дети смогут почти в 250 учреждениях, в том числе в 132 школах, 28 спортшколах и 87 учреждениях департамента труда и соцзащиты. Для школьников организуют бесплатное трехразовое питание. Во время летних смен дети смогут съездить на экскурсии, освоить новые навыки, позаниматься спортом и поучаствовать в мастер-классах.

Дети также смогут посетить 26 музеев, 7 театров, 10 анимационных и 10 спортивных центров. Среди них — Московский зоопарк, планетарий, Государственный исторический музей, Музеи Кремля, Дарвиновский музей, Океанариум на ВДНХ, «Мастерславль», «Театр кошек» Юрия Куклачева и не только. Следить за школьниками и помогать им будут четыре тысячи педагогов и 400 медицинских работников.

Какие нужны документы Если ребенок участвует в смене, организованной на базе той школы или спортшколы, в которой он учится или занимается, родителям достаточно написать заявление о зачислении по месту учебы. А если ученик пойдет не в свою школу, то необходимы следующие документы:

удостоверяющий личность родителя или иного законного представителя ребенка и документ, подтверждающий полномочия иного законного представителя; свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий факт его рождения и регистрации; медицинскую справку по форме 079/у (медсправка для лагеря); справку об отсутствии контактов с инфекционными больными; полис медицинского страхования.

Где еще можно отдохнуть Помимо «Московской смены», летом более 100 тысяч московских детей выедут на отдых в загородные лагеря. Юных москвичей примут 106 организаций отдыха в столице и Подмосковье , на Черноморском и Азовском побережьях, в городах Золотого Кольца, Поволжье, Кавказских Минводах, Белоруссии и так далее.

Все организации соответствуют московскому стандарту детского отдыха, требования которого являются самыми высокими в стране. Детей будут сопровождать вожатые-студенты московских вузов и колледжей, прошедшие обучение в Центральной школе вожатых. Все подробности можно узнать на сайте «Мосгортура».

Право на получение бесплатных путевок или материальную поддержку имеют дети-сироты, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей, юные спортсмены, дети работников московских предприятий — всего 12 категорий.