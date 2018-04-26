Более 40 тысяч московских семей смогут отдохнуть летом по льготным путевкам

Более 40 тысяч столичных семей льготных категорий смогут бесплатно отдохнуть в рамках летней оздоровительной кампании 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГАУК «Мосгортур».

Там также отметили, что в детских лагерях подготовлены пять авторских программ (туристическая, научная, творческая, военно-патриотическая и спортивная). При этом каждый лагерь и база отдыха пройдет три этапа проверки.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч детей юных москвичей отправятся на летний отдых в загородные лагеря в 2018 году.

Из них 34 тысячи 110 детей и сопровождающим их лицам дали бесплатные путевки. Свыше 19 тысяч семей получили сертификаты на самостоятельную организацию отдыха и оздоровления.

Уточняется, что четыре тысячи детей должны поехать в оздоровительные лагеря по линии Московской федерации профсоюзов, а три тысячам семей смогут компенсировать самостоятельную организацию отдыха.