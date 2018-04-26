Более 40 тысяч московских семей смогут отдохнуть летом по льготным путевкам 

Более 40 тысяч столичных семей льготных категорий смогут бесплатно отдохнуть в рамках летней оздоровительной кампании 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГАУК «Мосгортур».
"Более 40 тысяч московских детей льготных категорий и их родители отдохнут с Мосгортуром в загородных лагерях и на базах отдыха. По путевкам дети отдохнут в шести регионах: Крыму, Краснодарском крае, Минеральных водах, Московской области, Средней полосе и Белоруссии", — сообщили в пресс-службе, передает Агентство «Москва».
Там также отметили, что в детских лагерях подготовлены пять авторских программ (туристическая, научная, творческая, военно-патриотическая и спортивная). При этом каждый лагерь и база отдыха пройдет три этапа проверки.
Ранее сообщалось, что более 100 тысяч детей юных москвичей отправятся на летний отдых в загородные лагеря в 2018 году.
Из них 34 тысячи 110 детей и сопровождающим их лицам дали бесплатные путевки. Свыше 19 тысяч семей получили сертификаты на самостоятельную организацию отдыха и оздоровления.
Уточняется, что четыре тысячи детей должны поехать в оздоровительные лагеря по линии Московской федерации профсоюзов, а три тысячам семей смогут компенсировать самостоятельную организацию отдыха.