Более 40 тыс. московских детей и их родителей смогут отдохнуть по льготным путевкам летом

Более 40 тыс. московских детей льготных категорий и их родителей бесплатно отдохнут в рамках летней оздоровительной кампании 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ГАУК «Мосгортур».

«Более 40 тыс. московских детей льготных категорий и их родители отдохнут с Мосгортуром в загородных лагерях и на базах отдыха. По путевкам дети отдохнут в шести регионах: Крыму Краснодарском крае , Минеральных водах, Московской области , Средней полосе и Белоруссии . Пять авторских программ будут реализованы в детских лагерях: туристическая, научная, творческая, военно-патриотическая и спортивная. В лагерях и на базах отдыха для московских детей будет организовано пятиразовое питание», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что каждый лагерь и база отдыха проходит три этапа проверки.

В свою очередь, заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов добавил, что более 100 организаций отдыха будут принимать московских детей летом 2018 г.