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Более 40 тыс. московских детей и их родителей смогут отдохнуть по льготным путевкам летом
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Более 40 тыс. московских детей и их родителей смогут отдохнуть по льготным путевкам летом 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Фото: Ясенево
Более 40 тыс. московских детей льготных категорий и их родителей бесплатно отдохнут в рамках летней оздоровительной кампании 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ГАУК «Мосгортур».
«Более 40 тыс. московских детей льготных категорий и их родители отдохнут с Мосгортуром в загородных лагерях и на базах отдыха. По путевкам дети отдохнут в шести регионах: Крыму, Краснодарском крае, Минеральных водах, Московской области, Средней полосе и Белоруссии. Пять авторских программ будут реализованы в детских лагерях: туристическая, научная, творческая, военно-патриотическая и спортивная. В лагерях и на базах отдыха для московских детей будет организовано пятиразовое питание», — сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что каждый лагерь и база отдыха проходит три этапа проверки.
В свою очередь, заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов добавил, что более 100 организаций отдыха будут принимать московских детей летом 2018 г.
«В этом году 106 организаций отдыха в разных регионах России и нашей дружественной братской республике Беларусь принимают московских детей», — добавил В. Филиппов.
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