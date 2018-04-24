Более 100 тыс. юных москвичей летом отправятся на отдых в детские лагеря 

Более 100 тыс. детей из столицы отправятся в 2018 г. на летний отдых в загородные лагеря. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
«Более 100 тыс. московских детей выедут на отдых в загородные лагеря», — сообщается в материалах.
Отмечается, что 34 тыс. 110 детей из указанного количества и сопровождающие их лица получили бесплатные путевки для отдыха и оздоровления. Более 19 тыс. семей получили сертификаты на самостоятельную организацию отдыха и оздоровления.
Предполагается, что 4 тыс. детей отдохнут в оздоровительных лагерях по линии Московской федерации профсоюзов, а 3 тыс. семей смогут получить компенсацию за самостоятельную организацию отдыха.
Также 8 тыс. юных спортсменов пройдут дополнительную летнюю подготовку в рамках тренировочных сборов.
Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, юных москвичей примут 106 организаций отдыха, расположенных в столице, Подмосковье, на побережье Черного и Азовского морей, в городах «Золотого кольца России», Поволжье, Кавказских Минеральных Водах, Республике Беларусь.