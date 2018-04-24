Более 100 тыс. юных москвичей летом отправятся на отдых в детские лагеря

Более 100 тыс. детей из столицы отправятся в 2018 г. на летний отдых в загородные лагеря. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы

«Более 100 тыс. московских детей выедут на отдых в загородные лагеря», — сообщается в материалах.

Отмечается, что 34 тыс. 110 детей из указанного количества и сопровождающие их лица получили бесплатные путевки для отдыха и оздоровления. Более 19 тыс. семей получили сертификаты на самостоятельную организацию отдыха и оздоровления.

Предполагается, что 4 тыс. детей отдохнут в оздоровительных лагерях по линии Московской федерации профсоюзов, а 3 тыс. семей смогут получить компенсацию за самостоятельную организацию отдыха.

Также 8 тыс. юных спортсменов пройдут дополнительную летнюю подготовку в рамках тренировочных сборов.