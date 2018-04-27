Бесплатные путевки на летний отдых получили более 34 тысяч московских детей

Бесплатные путевки в летние лагеря получили все дети, относящиеся к льготным категориям и чьи родители подавали заявки, сообщает портал мэра и правительства Москвы

По словам замглавы департамента культуры Владимира Филиппова, это более 34 тысяч московских детей. Причем 44 процента от этого количества впервые поедут на отдых по путевкам от города, добавил он.

Прием заявок на этот сезон начался еще в ноябре 2017-го. За счет этого родители смогли заранее спланировать отдых детей и собственный отпуск. 97 процентов путевок и сертификатов на их покупку горожане получили онлайн.

МВД. Этим летом дети смогут отдохнуть в Подмосковье , на черноморском и азовском побережьях, в Поволжье и других регионах России , а также в Белоруссии . Все организации проходят трехэтапную проверку, также к работе по обеспечению безопасности привлекут специалистов из МЧС

Сопровождать отдыхающих будут вожатые — студенты вузов и колледжей, которые прошли обучение в Центральной школе московских вожатых. Они уже знакомы с работой в лагере и игротехникой, а также знают, как работать с трудными подростками и ребятами из детских домов.

А для тех, кто не сможет уехать из города, подготовили бесплатную программу «Московская смена». Принять детей от семи до 14 лет готовятся 132 школы, 28 спортшкол и 87 социальных учреждений. Работать они будут по будням с 09:00 до 19:00. За это время детей обеспечат трехразовым питанием.

Запись на первую смену откроется 25 мая. Дети попадут на мастер-классы, спортивные занятия, конкурсы мастерства, дискуссии, викторины, занятия по решению олимпиадных задач, уроки профориентации, игры и экскурсии. Также их отведут в зоопарк, планетарий, Московский Кремль, Дарвиновский музей, «Москвариум», Театр кошек Юрия Куклачева и в другие музеи и театры, а также спортивно-развлекательные центры.

Еще один проект для школьников — «Культлето». В рамках него в учреждениях культуры организуют две тысячи кружков и секций и 700 интенсивов по развитию творческих способностей.