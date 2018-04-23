Туроператоры предупредили о мошенниках на рынке выездного туризма

По закону продавать зарубежные туры могут только компании, зарегистрированные в едином федеральном реестре туроператоров. А если турпродукт приобретается у турагентства, оно должно иметь договор с туроператором, пояснил «РГ» директор «Турпомощи» Александр Осауленко . Туристу стоит удостовериться, что выбранная им компания состоит в реестре.

Зарубежные туры порой продают компании, которые либо зарегистрированы в реестре как операторы внутреннего туризма, либо вообще в реестре не состоят. Некоторые из них даже умудряются формировать собственные чартерные программы. Ни одна из таких компаний не привлечена к административной ответственности, не говоря уже об уголовной, сетовали участники общего собрания «Турпомощи». Руководитель Ростуризма Олег Сафонов попросил конкретных сведений об этих компаниях и обещал направить представление в прокуратуру

Компенсировать расходы туристов в случае банкротства туроператоров, не состоящих в реестре, будет некому. В этом году в резервный фонд и фонды персональной ответственности туроператоров поступят 1,2 миллиарда рублей, в случае возникновения проблем у туроператоров за счет этих средств можно будет вернуть туристов в Россию , пояснил Олег Сафонов.

В постоянном режиме случаями недобросовестного поведения участников рынка должны заниматься органы Роспотребнадзора . Но требуется в целом совершенствовать систему защиты прав туристов, говорят представители турбизнеса.

Туроператоры хотят получить право вкладывать гарантийные средства в гособлигации

Отчисления в фонды персональной ответственности делаются от объема продаж турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год. Максимальная планка — семь процентов. Средства изымаются из оборота, для многих компаний это существенные суммы. Часть туроператоров гарантийные средства в полном объеме не перечисляют, отметил Александр Осауленко. В результате порой формируются фонды не более 100 тысяч рублей, а этих средств недостаточно для защиты прав туристов в случае возникновения проблем.

В чем-то ситуация изменится, если разрешить туроператорам размещать гарантийные средства не только на депозитах, проценты по которым снизились, но и в других инструментах, например, в гособлигациях. С таким предложением «Турпомощь» будет обращаться в правительство.

В 2017 году сотни тысяч туристов не могли вылететь на отдых или вернуться в Россию из-за срыва компанией «ВИМ-Авиа» чартерной программы. Для туристов ситуация разрешилась без затрат бюджетных средств, но найти взаимопонимание с представителями авиационной отрасли стоило больших трудов, отметили в «Турпомощи». Туроператоры второй раз оплатили билеты на миллиард рублей. Нужны комбинированные механизмы защиты туристов, охватывающие не только туроператоров, но и перевозчиков, страховщиков, предложил Александр Осауленко.