Оплачивающие сотрудникам отдых в РФ работодатели получат льготы

Работодатели, определяя налоговую базу по налогу на прибыль, смогут учитывать свои расходы на оплату турпутевок своим работникам и членам их семей, в сумме до 50 тысяч рублей в год на человека. Закон об этом подписал президент страны Владимир Путин . Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточняется в документе, речь идет о расходах на услуги по организации туризма, на санаторно-курортное лечение в России как самих работников, так и их родителей, детей (до 18 лет или до 24 лет, если дети очно учатся в профессиональном образовательном учреждении), супругов.

В законе уточняется, что в общей сложности траты работодателя на туризм и отдых работников на родине вместе с расходами на договоры добровольного личного страхования и договоры на оказание медуслуг не должны быть больше шести процентов от суммы расходов на оплату труда.