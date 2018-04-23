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Оплачивающие сотрудникам отдых в РФ работодатели получат льготы
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Оплачивающие сотрудникам отдых в РФ работодатели получат льготы 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Работодатели, определяя налоговую базу по налогу на прибыль, смогут учитывать свои расходы на оплату турпутевок своим работникам и членам их семей, в сумме до 50 тысяч рублей в год на человека. Закон об этом подписал президент страны Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Как уточняется в документе, речь идет о расходах на услуги по организации туризма, на санаторно-курортное лечение в России как самих работников, так и их родителей, детей (до 18 лет или до 24 лет, если дети очно учатся в профессиональном образовательном учреждении), супругов.
В законе уточняется, что в общей сложности траты работодателя на туризм и отдых работников на родине вместе с расходами на договоры добровольного личного страхования и договоры на оказание медуслуг не должны быть больше шести процентов от суммы расходов на оплату труда.
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