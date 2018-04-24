АСВ подало к экс-руководителям Таурус Банка иск о взыскании убытков в размере 1,75 млрд рублей

Лицензия у Таурус Банка была отозвана 24 апреля 2015-го, а в конце июня того же года он был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

«В результате проведенной конкурсным управляющим проверки обстоятельств банкротства установлено, что руководители банка (Подгорнов Андрей Борисович, Толкачев Валерий Павлович, Храпунов Виктор Александрович, Хранеко Александр Петрович, Павлова Татьяна Николаевна) принимали решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам) и неплатежеспособным физическим лицам», — говорится в сегодняшнем сообщении АСВ.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 федерального закона «Об акционерных обществах» являются основанием для привлечения руководителей банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков, уточняют в агентстве.