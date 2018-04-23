Ещё
Путин одобрил льготы работодателям, оплачивающим работникам отдых в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин одобрил льготы работодателям, оплачивающим работникам отдых в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит работодателям при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать расходы, понесенные ими на оплату турпутевок внутри РФ для своих работников и членов их семей в пределах 50 тысяч рублей на человека, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Это касается расходов на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории РФ для работников, их супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 24 лет, обучающихся очно в образовательной организации. Такие затраты будут учитываться в размере фактически произведенных расходов на оплату турпутевок, но не более 50 тысяч рублей в совокупности за год на каждого из этих лиц.
При этом расходы работодателя на оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории России работников и членов их семей в совокупности с расходами по договорам добровольного личного страхования и договорам на оказание медицинских услуг не должны превышать 6% расходов на оплату труда.
Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.
Закон направлен на развитие внутреннего туризма в России, а «в складывающихся условиях» государственная поддержка развития внутреннего туризма приобретает особую актуальность, особенно для семей с невысоким уровнем дохода, пояснял РИА Новости ранее в апреле член комитета по бюджету и налогам Госдумы Владислав Резник.
РИА Новости: последние новости
"Аэрофлот" предупредил о мошенниках, обманывающих о бесплатных билетах ЦБ рассказал о резком росте зарплат бюджетников Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Москву обрушится торнадо27
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»61
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО81
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении314
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение