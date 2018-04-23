Владимир Путин подписал закон о санации страховых компаний

Законом устанавливается механизм применения мер по предупреждению банкротства страховых организаций с участием Банка России по аналогии с действующим механизмом санации в отношении банков. Санация страховых организаций будет осуществляться Банком России в целях предотвращения угрозы стабильности финансового (страхового) рынка и наступления негативных социально-экономических последствий при выявлении ЦБ признаков неустойчивого финансового положения страховой организации, создающего угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и (или) угрозу стабильности финансового (страхового) рынка», — сообщает пресс-служба Кремля

В целях обеспечения эффективности процедуры санации страховых организаций с участием ЦБ также предусматривается актуализация оснований и порядка применения Банком России мер надзорного реагирования в отношении субъектов страхового дела, в том числе в связи с наличием существенных нарушений финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика, если такие нарушения создают угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и (или) угрозу стабильности финансового (страхового) рынка.

Кроме того, законом уточнен порядок процедуры санации банков, детализирован состав временной администрации по управлению банком, функции которой возложены на общество с ограниченной ответственностью УК ФКБС, а также конкретизированы виды финансовой помощи, предоставляемой Банком России при осуществлении указанных мер.

Федеральный закон принят Госдумой 12 апреля 2018 года и одобрен Советом Федерации 18 апреля.

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