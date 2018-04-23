Субботний ураган в Москве пока принес страховщикам меньше убытков, чем прошлогодний

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Страховые компании начали подсчитывать ущерб после штормового ветра, обрушившегося в субботу, 21 апреля, на Московский регион. Как показал опрос ТАСС, у уже оценивших сумму ущерба компаний он значительно ниже, чем после шквала 29 мая 2017 года, но страховщики не исключают, что заявки еще продолжат поступать.

Как ранее сообщал ТАСС, в результате непогоды в субботу в Москве погибла девочка-подросток. Всего, по официальным данным, пострадало 12 человек, по данным источника в экстренных службах — 20. Шквалистый ветер повалил 1200 деревьев.

"Ренессанс страхование" поступили обращения от клиентов предварительно на 880 тыс. рублей: на 680 тыс. рублей от автовладельцев по каско (12 обращений) и на 200 тыс. рублей от клиентов, у которых пострадало имущество — сорвало крышу, вырвало входную дверь. Об этом сообщил ТАСС вице-президент «Ренессанс страхования» Владимир Тарасов.

"Ингосстрах" оценивает общий ущерб клиентов компании в 100 тыс. рублей по трем событиям, сообщил директор по связям с общественностью компании Карен Асоян . У двух клиентов по каско пострадали машины от падения деревьев и кирпичного забора, а у третьего с застрахованного дома ветром сорвало крышу. По урагану 29 мая 2017 года «Ингосстраху» было заявлено более 500 убытков на 63 млн рублей, сообщал ранее ТАСС.

В «РЕСО-гарантию» поступило около 60 звонков от владельцев поврежденных автомобилей, и только у половины из них машины застрахованы по каско и они могут рассчитывать на компенсацию. У других 30 звонивших есть только полис ОСАГО. «Операторы проконсультировали их, что этот полис не покрывает ущерб, полученный в результате удара стихии», — сообщил представитель компании. Похожая ситуация в компании МАКС — все 40 обратившихся к страховщику автовладельцев, чьи машины повреждены упавшими деревьями или элементами кровли, имеют только полис ОСАГО, сообщили в компании.

Кроме того, в «РЕСО-гарантию» обратились два клиента-юрлица, сообщивших о повреждении рекламных конструкций в Москве, а еще в 14 случаях пострадало имущество граждан в Одинцовском, Зарайском, Клинском районах Подмосковья , а также в Москве и Тверской области . «В основном заявляется повреждение крыши или падение деревьев на застрахованное имущество», — сообщили в компании. В "Росгосстрах" поступило два обращения от клиентов по каско, 11 — по страхованию имущества физлиц (по майскому урагану 2017 года компания приняла 450 заявлений на 25 млн рублей). В " Сбербанк страхование" пока обратился один житель Дмитрова по договору ипотечного страхования — в его квартире ураганом повредило окно.