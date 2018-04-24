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Россиянам пообещали обвал цен на авиабилеты
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Россиянам пообещали обвал цен на авиабилеты 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
В ночь со вторника на среду, 25 апреля, в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), валютные курсы в системах бронирования снизятся, сообщает сервис Туту.ру.
Курс евро составит 76 рублей (снизится на один рубль), доллара — 62 рубля (на 50 копеек).
Для их расчета применяется курс Центробанка РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону.
Соответственно, на каждые 100 евро стоимости билета путешественники смогут сэкономить дополнительные 100 рублей. Эта разница будет особенно заметна для дорогих билетов.
По данным сервиса путешествий, спрос на авиабилеты за границу на прошлой неделе оставался на прежнем уровне. Напомним, что две недели назад, когда валютные курсы начали расти, он упал на 10%, а бронирования путешествий в Европу — и вовсе на четверть. Любопытно, что число поисков билетов за границу практически не изменилось.
При этом во вторник, 17 апреля, перед очередным повышением цен на авиабилеты (когда курс евро вырос на пять рублей) продажи за рубеж выросли на 30%, а в Европу — в два раза. В среду (после повышения валютного курса IATA и, соответственно, цен на авиабилеты) они вернулись к прежним показателям.
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