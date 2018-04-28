Субсидии на оплату ЖКХ пересчитают

В число параметров, исходя из которых рассчитывается размер субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, включён предельный уровень цены на тепловую энергию. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 28 апреля.

Согласно документу, на основе предельного уровня цены будет устанавливаться совокупная плата граждан за жилищно-коммунальные услуги, а исходя из неё — региональные стандарты стоимости ЖКУ. Последние и служат в конечном счёте для расчёта размера субсидии. Отмечается, что изменения приняты во исполнение «дорожной карты» по внедрению целевой модели рынка тепловой энергии.

Теперь, если предельный уровень цен на теплоэнергию, установленный в муниципалитете, который согласился перейти к целевой модели, окажется ниже действовавших до этого тарифов, то в результате стоимость ЖКУ снизится, а следом — и размер субсидии. Если же плата по методу «альтернативной котельной» оказывается выше, то, соответственно, в сторону увеличения изменятся и выплаты.