Ещё
Субсидии на оплату ЖКХ пересчитают
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Субсидии на оплату ЖКХ пересчитают 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: ПГ / ИГОРЬ САМОХВАЛОВ
В число параметров, исходя из которых рассчитывается размер субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, включён предельный уровень цены на тепловую энергию. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 28 апреля.
Согласно документу, на основе предельного уровня цены будет устанавливаться совокупная плата граждан за жилищно-коммунальные услуги, а исходя из неё — региональные стандарты стоимости ЖКУ. Последние и служат в конечном счёте для расчёта размера субсидии. Отмечается, что изменения приняты во исполнение «дорожной карты» по внедрению целевой модели рынка тепловой энергии.
Теперь, если предельный уровень цен на теплоэнергию, установленный в муниципалитете, который согласился перейти к целевой модели, окажется ниже действовавших до этого тарифов, то в результате стоимость ЖКУ снизится, а следом — и размер субсидии. Если же плата по методу «альтернативной котельной» оказывается выше, то, соответственно, в сторону увеличения изменятся и выплаты.
Парламентская газета: последние новости
Регионы получат на получение МРОТ 36 млрд рублей Минтруд: дефицит бюджета ПФР не скажется на выплате пенсий и пособий Mastercard запустил перевод средств по номеру телефона на карты любых банков
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски108
РФ отреагировала на планы отобрать Крымский мост76
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт46
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»24
Майские пенсии доставят по особому графику122
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение