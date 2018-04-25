Ещё
Как узнать о своих долгах перед отпуском рассказали судебные приставы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Внук Гитлера" обратился к России за помощью
"Внук Гитлера" обратился к России за помощью

Как узнать о своих долгах перед отпуском рассказали судебные приставы 

Волга Ньюс 35 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Акция всероссийская, проводится перед сезоном отпусков. Обычно именно в этот период накапливается больше долгов: многие тратятся на путевки и не оплачивают кредиты и штрафы. Кто-то и вовсе забыл или не знает про свои долги. Но, по закону, при сумме долга больше 30 тыс. руб. заграницу не выпускают.
"Мы советуем за три-четыре дня до отъезда в отпуск проверить, нет ли у вас долгов, — говорит и. о. руководителя регионального УФССП Денис Шильников. — Впрочем, сейчас процедура их оплаты и открытия выезда упрощена. Запрет на выезд снимается в течении суток. То есть должник, находясь в аэропорту, может оплатить через мобильное устройство долги, тут же отправить квитанцию судебному приставу и улететь следующим рейсом".
Узнавать о своих долгах и штрафах можно и автоматически. Приставы советуют установить на мобильное устройство приложение «ФССП России». Тогда, если вдруг появится долг, тут же придет уведомление.
Любопытный факт: в должниках у приставов числится больше мужчин (около 65% всех неплательщиков). Чаще всего должникам от 25 до 35 лет: именно в этом возрасте больше людей берут кредиты, покупают машины и нарушают ПДД, становятся алиментщиками.
Всего же в Самарской области в 2018 г. возбудили 848 тыс. исполнительных производств в отношении должников. Общая сумма долгов — 153,3 млрд руб. (в основном — кредиты, и штрафы за нарушение ПДД).
За первый квартал 2018 г. в федеральный бюджет взыскали налоговых платежей на сумму 539 млн руб., в региональный бюджет — 252 млн рублей. Около 20 млн руб. взыскали в бюджет Самары.
Волга Ньюс: последние новости
Владимир Аверин: "Время требует перемен. Нельзя стоять на месте…" МегаФон возвращает деньги при оплате виртуальной картой через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay За год доля операций по картам "Мир" в Самарской области выросла в четыре раза
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган23
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах268
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста47
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру322
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта43
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение