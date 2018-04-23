Рынок жилья в Сайгоне продолжает расти

Рынок жилья в Сайгоне продолжит расти во втором квартале этого года, предсказывают в Ассоциации недвижимости Вьетнама

К концу первого квартала число выставленных на продажу квартир достигло 34 000 (из них 19 370 еще не достроены), что почти равно количеству квартир, предложенных инвесторам за весь прошлый год.

Ожидается, что во втором квартале станут доступны еще 10 000 квартир. В основном это будут апартаменты на востоке и юге города. Предложение вилл и таунхаусов пока падает.

По мнению экспертов, есть факторы, которые могут негативно сказаться и на предложении квартир. Например, пожар в Carina Plaza, после которого некоторые компании стали через СМИ продвигать идею большей безопасности таунхаусов по сравнению с многоквартирными домами. Стоит учесть и увеличение инфляции, что может вынудить Государственный банк ввести ограничения на выдачу кредитов. На данный момент эксперты уже отметили рост цен на земельные участки в городе.

Тем не менее, большинство покупателей предпочитают домам квартиры, поскольку те чаще находятся ближе к центру города и стоят дешевле.

Источник: BizHub