За месяц должники Алтуфьевского заключили девять договоров о реструктуризации

Девять договоров о реструктуризации долга за ЖКУ на общую сумму 65 835 рублей было заключено за месяц в Алтуфьевском районе. Как рассказали в «Жилищнике», у граждан, заключивших такое соглашение, есть возможность погашать задолженность частями, постепенно. Это наиболее мирный путь решения проблемы.

— Реструктуризация помогает избежать таких последствий как судебное разбирательство. Например, только за этот месяц в Алтуфьевском районе подали 26 исков в суд на злостных неплательщиков. Общая сумма их задолженности составила 754 857 рублей, — отметили в «Жилищнике».

Напомним, чтобы оформить договор о реструктуризации, жителям района, имеющим задолженность, необходимо обратиться в юридический отдел «Жилищника» или своей управляющей компании. (ео)