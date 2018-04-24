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За месяц должники Алтуфьевского заключили девять договоров о реструктуризации
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За месяц должники Алтуфьевского заключили девять договоров о реструктуризации 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Девять договоров о реструктуризации долга за ЖКУ на общую сумму 65 835 рублей было заключено за месяц в Алтуфьевском районе. Как рассказали в «Жилищнике», у граждан, заключивших такое соглашение, есть возможность погашать задолженность частями, постепенно. Это наиболее мирный путь решения проблемы.
— Реструктуризация помогает избежать таких последствий как судебное разбирательство. Например, только за этот месяц в Алтуфьевском районе подали 26 исков в суд на злостных неплательщиков. Общая сумма их задолженности составила 754 857 рублей, — отметили в «Жилищнике».
Напомним, чтобы оформить договор о реструктуризации, жителям района, имеющим задолженность, необходимо обратиться в юридический отдел «Жилищника» или своей управляющей компании. (ео)
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