Нико-Банк вводит депозит «Предложение месяца»

Нико-Банк ввел вклад «Предложение месяца».

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, срок — два года. Проценты начисляются по двум периодам: с первого по 360-й день — 6,5%, с 361-го по 720-й день — 5,5%. Доходность вклада за полный период размещения составит 6% годовых. Пополнение невозможно. Проценты выплачиваются каждые 15 дней и перечисляются на текущий счет «Сплошные плюсы».

«В случае досрочного расторжения договора до истечения 360 дней пересчет процентов происходит по ставке вклада «До востребования», с 361-го дня — выплаченные проценты сохраняются», — отмечает эксперт Банки.ру Юлия Прошина.

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