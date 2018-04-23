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Подмосковье попало в топ‑5 регионов РФ для отдыха на майские праздники
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Подмосковье попало в топ‑5 регионов РФ для отдыха на майские праздники 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов регионы России для отдыха на майские праздники, Московская область попала в первую пятерку, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.
Рейтинг представлен по данным броней жилья для отдыха с 29 апреля по 10 мая 2018 года. В рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург. Россиян ждут четыре выходных дня подряд с 29 апреля по 2 мая, а также 5, 6 и 9 мая 2018 года.
«Крым, Краснодарский край, Ставрополье, Татарстан, Московская область, Тверская область, Ленинградская область, Ярославская область, Калининградская область и Карелия входят в первую десятку регионов России, популярных у туристов для отдыха на майские праздники», — говорится в сообщении.
Туристы бронируют жилье в Московской области для отдыха на майские праздники в среднем на две ночи и потратят на проживание более трех тысяч рублей в сутки. Самыми популярными в Подмосковье у туристов на майские являются Сергиев Посад, Дмитров и Коломна.
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