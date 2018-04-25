Связь-Банк предлагает посетителям Банки.ру эксклюзивный вклад «Ставка надолго!»

Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо предварительно получить промокод. Вклад можно открыть с 24 по 30 апреля 2018 года.

Денежные средства можно разместить в рублях на 730 дней. Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 50 тыс. рублей. Процентная ставка является фиксированной на весь срок действия вклада и составляет 7,35% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Продуктовый виджет

Проценты выплачиваются по окончании срока депозита. Кроме того, предусмотрены льготные условия досрочного расторжения договора — проценты выплачиваются из расчета 4% годовых.

Нелли Кучихина. «По окончании срока действия договора вклад автоматически пролонгируется на условиях депозита «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок, равный одному году, с учетом суммы и валюты вклада, а также на условиях его открытия — в офисе банка. В рейтинге сберегательных вкладов крупных российских банков, входящих в топ-50 по величине активов и предлагающих аналогичные условия, процентная ставка по спецпредложению является максимальной», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру