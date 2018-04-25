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Связь-Банк предлагает посетителям Банки.ру эксклюзивный вклад «Ставка надолго!»
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Связь-Банк предлагает посетителям Банки.ру эксклюзивный вклад «Ставка надолго!» 

Банки.ру 2 часа назад
Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо предварительно получить промокод. Вклад можно открыть с 24 по 30 апреля 2018 года.
Денежные средства можно разместить в рублях на 730 дней. Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 50 тыс. рублей. Процентная ставка является фиксированной на весь срок действия вклада и составляет 7,35% годовых.
Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены.
Продуктовый виджет
Проценты выплачиваются по окончании срока депозита. Кроме того, предусмотрены льготные условия досрочного расторжения договора — проценты выплачиваются из расчета 4% годовых.
«По окончании срока действия договора вклад автоматически пролонгируется на условиях депозита «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок, равный одному году, с учетом суммы и валюты вклада, а также на условиях его открытия — в офисе банка. В рейтинге сберегательных вкладов крупных российских банков, входящих в топ-50 по величине активов и предлагающих аналогичные условия, процентная ставка по спецпредложению является максимальной», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
Связь-Банк располагает широкой филиальной сетью офисов по всей России. Открыть вклад «Ставка надолго!» могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и других городов.
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