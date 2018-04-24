Заявление в полицию поступило 20 апреля от 81-летнего пенсионера из Ульяновска, который стал жертвой мошенничества. Выяснилось, что мошенник позвонил пенсионеру и, представившись сотрудником банка, спросил, есть ли у него сбережения. Пенсионер пояснил мнимому сотруднику банка, что держит деньги в одном из банков. В ответ тот посоветовал перевести деньги на некий «безопасный счет». Тот согласился и перевел 500 тысяч рублей на указанный мошенником номер банковской карты.
Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.