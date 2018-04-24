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Большинство россиян не разбираются в микрофинансах
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Большинство россиян не разбираются в микрофинансах 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Уровень осведомленности об услуге экспресс-займов ("займов до зарплаты") среди россиян достаточно невысок: так, 35% респондентов уверены, что займы до зарплаты предоставляют коммерческие банки, а чаще всего (41%) говорят о частных лицах. Только 15% опрошенных назвали пункты выдачи экспресс-займов. Таковы
данные
опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом почти половина россиян (46%) считает, что «займы до зарплаты» — нужная услуга, 47% придерживаются обратного мнения. Чаще других о востребованности микрозаймов говорят респонденты в возрасте 18-34 лет (54%), жители сел (53%) и небольших городов с населением до 100 тысяч человек (47%).
47% тех, кто когда-либо пользовался услугой, отмечают, что экспресс-заем «точно помог» в решении проблемы, из-за которой они были вынуждены обращаться за деньгами, а о том, что лично обращались в пункты выдачи экспресс-займов, сообщили 6% участников опроса.
Более половины получателей экспресс-займов (55%) не имели иной возможности получить деньги. Всего 16% из тех, кто ей пользовался, имели в тот момент альтернативу в виде банковских услуг (использование кредитной карты либо возможность получения кредита).
28% всех респондентов сталкивались с отказами при обращении в банк за кредитом. Частота отказов не связана с географией (у жителей городов-миллионников и сельчан по 30%) или родом занятости. Отказы получали по 40% временно безработных и квалифицированных рабочих, 38% бизнесменов.
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