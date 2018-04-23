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Рост доходов столичного бюджета от малого и среднего бизнеса составил 15% в I квартале 2018 г.
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Рост доходов столичного бюджета от малого и среднего бизнеса составил 15% в I квартале 2018 г. 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Фото: Департамент финансов города Москвы
Рост доходов столичного бюджета от малого и среднего бизнеса составил 15% в январе-марте 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщила пресс-служба департамента финансов города Москвы.
«Поступления в столичный бюджет от малого и среднего бизнеса растут в 2,5 раза быстрее, чем общий объем доходов. В первом квартале этого года городская казна пополнилась на 506,4 млрд руб. Это на 5,8% превышает показатель за тот же период прошлого года. При этом рост доходов, поступивших от малого и среднего бизнеса, составил 15%», — говорится в сообщении.
Пресс-служба добавила, что в городе работают разные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса: упрощенная система налогообложения, налоговые каникулы для начинающих предпринимателей, возмещение части затрат по договорам аренды и кредитным договорам. «Из новых мер финансовой поддержки — компенсация затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. Максимальный размер субсидии — 50% от суммы затрат в течение финансового года на регистрацию, застройку и оборудование стенда, а также аренду выставочной площади», — говорится в сообщении.
Руководитель департамента Елена Зяббарова, которая цитируется в сообщении, отметила, что развитие малого и среднего предпринимательства дает ощутимый вклад в бюджет и экономику города. «Эта сфера деятельности активно развивается, в том числе и за счет поддержки столичного правительства», — сказала она.
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