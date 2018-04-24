Четверть дохода бюджета Москвы за прошлый год пришлась на средний и малый бизнес 

Как заявила глава столичного Департамента финансов Елена Зяббарова, поступления в столичный бюджет от малого и среднего бизнеса растут в 2,5 раза быстрее, чем общий объем доходов. На сегодняшний день в Москве действует несколько механизмов поддержки малого и среднего бизнеса: упрощенная система налогообложения, налоговые каникулы для начинающих предпринимателей, возмещение части затрат по договорам аренды и кредитным договорам. Ранее сообщалось, что предпринимателям также будут возмещать 50 процентов затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. Компенсации могут составить до 700 тысяч рублей.