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Четверть дохода бюджета Москвы за прошлый год пришлась на средний и малый бизнес
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Четверть дохода бюджета Москвы за прошлый год пришлась на средний и малый бизнес 

Авторадио 1 час назад
Фото: Департамент финансов города Москвы
Как заявила глава столичного Департамента финансов Елена Зяббарова, поступления в столичный бюджет от малого и среднего бизнеса растут в 2,5 раза быстрее, чем общий объем доходов. На сегодняшний день в Москве действует несколько механизмов поддержки малого и среднего бизнеса: упрощенная система налогообложения, налоговые каникулы для начинающих предпринимателей, возмещение части затрат по договорам аренды и кредитным договорам. Ранее сообщалось, что предпринимателям также будут возмещать 50 процентов затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. Компенсации могут составить до 700 тысяч рублей.
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