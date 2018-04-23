Курянам, которым исполнилось 80 лет, добавят к страховой пенсии 5 тысяч 

Перерасчет учреждением ПФР производится в беззаявительном порядке со дня достижения указанного возраста
Сумма пенсионного обеспечения 80-летних граждан увеличивается за счет повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. При этом перерасчет учреждением ПФР производится в беззаявительном порядке со дня достижения пенсионером указанного возраста.
В результате индексации страховых пенсий с января текущего года размер фиксированной выплаты увеличен на 3,7% и составляет 4982,90 рубля. Так, размер выплаты равен 9965,80 рублей при отсутствии иждивенцев.
Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в связи с достижением 80-летнего возраста выплачивается 43 тысячам жителей Курской области. Стоит отметить, что такое увеличение пенсии действующее законодательство предусматривает только для получателей страховой пенсии по старости. Для получателей страховых пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца и пенсий по государственному пенсионному обеспечению такой вид перерасчета законом не предусмотрен.