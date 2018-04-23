Курянам, которым исполнилось 80 лет, добавят к страховой пенсии 5 тысяч

Перерасчет учреждением ПФР производится в беззаявительном порядке со дня достижения указанного возраста

Сумма пенсионного обеспечения 80-летних граждан увеличивается за счет повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. При этом перерасчет учреждением ПФР производится в беззаявительном порядке со дня достижения пенсионером указанного возраста.

В результате индексации страховых пенсий с января текущего года размер фиксированной выплаты увеличен на 3,7% и составляет 4982,90 рубля. Так, размер выплаты равен 9965,80 рублей при отсутствии иждивенцев.