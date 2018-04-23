Приставы помогли москвичке взыскать алименты на сумму свыше 4 млн рублей

Судебный пристав-исполнитель в Москве помог взыскательнице получить долг по алиментным платежам в размере свыше 4 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по столице.

Мужчина на основании решения суда должен был выплачивать на содержание своего ребенка 1/6 часть дохода ежемесячно, но посчитал, что эта сумма слишком велика и выплачивал алименты по своему усмотрению. В итоге задолженность по алиментным платежам достигла 3 миллионов рублей. Судебный пристав-исполнитель осуществил розыск счетов должника, вынес постановления о наложении ареста на них и о временном ограничении права на выезд из Российской Федерации

«Именно это сыграло решающую роль в затянувшемся конфликте, так как должнику по рабочим вопросам необходимо было выезжать за рубеж. Он предоставил судебному приставу-исполнителю справки по форме 2 НДФЛ, на основании которых был произведен перерасчет задолженности, составивший на тот момент уже почти 4,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Вся сумма гражданином была оплачена, после чего все ограничения, вынесенные в рамках исполнительного производства, были отменены.