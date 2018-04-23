Названы самые популярные регионы России для отдыха на майские праздники 

Крым возглавил десятку регионов России, которые туристы посетят на майские праздники. Рейтинг составлен сервисом Tvil.ru на основании онлайн-бронирования жилья в период с 29 апреля по 10 мая без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
Самыми популярными крымскими городами для отдыха на майские стали Ялта, Алушта, Судак, Феодосия, Евпатория и Севастополь. Проживание в Крыму туристам обойдется в среднем в 1,8 тысячи рублей в сутки.
На второй строчке рейтинга — курорты Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик, Ейск). Ночь здесь стоит в среднем 1,9 тысячи рублей.
На третьем месте оказался Ставропольский край. Многие туристы решили поехать на майские в Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки из-за самых низких цен на проживание — 1,4 тысячи рублей в сутки.