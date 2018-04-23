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90 тысячам бюджетников в Татарстане повысят зарплату с 1 мая
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90 тысячам бюджетников в Татарстане повысят зарплату с 1 мая 

АиФ Казань 46 минут назад
Фото: АиФ Казань
Минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года составит 11 163 рубля.
Повышение коснется 90 тысяч бюджетников в Татарстане. На эти цели в бюджете предусмотрели 1,5 млрд рублей.
«Работодатели должны обеспечить начисление зарплаты не ниже указанного размера работникам, во-первых, полностью отработавшим норму рабочего времени, во-вторых, выполнившим нормы труда, — сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-ИНформ» министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова. — Если работник отработал 0,5 ставки и 0,25 ставки, то зарплата начисляется пропорционально норме отработанного времени».
По словам министра, госгарантия оплаты — не менее 11 163 рублей — охраняется законом. К новому размеру МРОТ пришлось идти несколько лет, напомнила Эльмира Зарипова.
МРОТ в республике поэтапно повышался и с 1 мая сравняется с прожиточным минимумом трудоспособного населения (как установлено ст. 133 Трудового кодекса РФ).
Работодатели, которые будут платить меньше этой суммы, будут привлечены к административной ответственности (ст. 5.27 КоАП РФ). Санкции статьи предусматривают от предупреждения до штрафа и дисквалификации руководителя. Работники имеют право пожаловаться в органы местного самоуправления, в Госинспекцию труда, в минтруда РТ, прокуратуру. «Но первый шаг — обращение к работодателю и урегулирование вопроса на своем собственном предприятии», — резюмировала Эльмира Зарипова.
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