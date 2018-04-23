90 тысячам бюджетников в Татарстане повысят зарплату с 1 мая

Минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года составит 11 163 рубля.

Повышение коснется 90 тысяч бюджетников в Татарстане . На эти цели в бюджете предусмотрели 1,5 млрд рублей.

«Работодатели должны обеспечить начисление зарплаты не ниже указанного размера работникам, во-первых, полностью отработавшим норму рабочего времени, во-вторых, выполнившим нормы труда, — сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-ИНформ» министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова . — Если работник отработал 0,5 ставки и 0,25 ставки, то зарплата начисляется пропорционально норме отработанного времени».

По словам министра, госгарантия оплаты — не менее 11 163 рублей — охраняется законом. К новому размеру МРОТ пришлось идти несколько лет, напомнила Эльмира Зарипова.

МРОТ в республике поэтапно повышался и с 1 мая сравняется с прожиточным минимумом трудоспособного населения (как установлено ст. 133 Трудового кодекса РФ ).