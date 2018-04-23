«Связной» и «АльфаСтрахование» запустили продажи полисов от опасных заболеваний

Ретейлер «Связной» совместно с компанией «АльфаСтрахование» запустил продажи полисов от опасных заболеваний. Приобрести новый страховой продукт можно за наличную и безналичную плату, а также в кредит, сообщили в пресс-службе «Связного».

«При первичном диагностировании опасного заболевания, такого как онкология, инфаркт, инсульт, почечная недостаточность, а также при необходимости хирургического лечения коронарных артерий застрахованный получит выплату в размере от 25 до 100% от общей страховой суммы в 1 миллион рублей. Страховой полис действует в течение года», — говорится в сообщении.

Обеспечить себя страховой защитой могут клиенты в возрасте от 18 до 60 лет включительно, как граждане России , так и нерезиденты. При продаже полисов 5% от суммы «Связной» перечисляет в «АдВита» — благотворительный фонд помощи детям и взрослым, больных раком.

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