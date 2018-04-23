Эксперты полагают, что экскурсии будут интересны российским и зарубежным туристам.
На космодроме Восточный будут проводить экскурсии для туристов, передает ОТР.
Как рассказали в Министерстве внешнеэкономических связей Амурской области, в настоящее время ведется разработка экскурсионных программ.
Туристам могут предложить фотосессии на фоне стартового стола, а также, по аналогии с Байконуром, выезды на пуски ракет.
Туроператоры полагают, что экскурсии будут интересны российским и зарубежным туристам.