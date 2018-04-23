На космодроме Восточный будут проводить экскурсии

Эксперты полагают, что экскурсии будут интересны российским и зарубежным туристам.

На космодроме Восточный будут проводить экскурсии для туристов, передает ОТР.

Как рассказали в Министерстве внешнеэкономических связей Амурской области , в настоящее время ведется разработка экскурсионных программ.

Туристам могут предложить фотосессии на фоне стартового стола, а также, по аналогии с Байконуром , выезды на пуски ракет.

Туроператоры полагают, что экскурсии будут интересны российским и зарубежным туристам.