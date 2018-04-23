Отдых на российских курортах подорожал

Майя Ломидзе. Стоимость поездки на черноморские курорты за год выросла на 5-7%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России

«Сейчас мы видим, что повышение цен составляет 5-7%, это же это практически безболезненно для наших туристов», — сказала Ломидзе.

По ее словам, год назад стоимость курортного отдыха была повышена на 15-30%, из-за чего регионы недополучили туристов.