Отдых на российских курортах подорожал 

Стоимость поездки на черноморские курорты за год выросла на 5-7%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Сейчас мы видим, что повышение цен составляет 5-7%, это же это практически безболезненно для наших туристов», — сказала Ломидзе.
По ее словам, год назад стоимость курортного отдыха была повышена на 15-30%, из-за чего регионы недополучили туристов.
«Год назад ещё начиная с зимы мы говорили о том, что рост цен на 15-30% на черноморских курортах приведет к провалу сезона… в итоге так и вышло. Таким образом, Крым и Краснодарский край недополучили туристов», — заявила директор организации.