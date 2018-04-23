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Отдых на российских курортах подорожал
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Отдых на российских курортах подорожал 

Rambler News Service 25 минут назад
Фото: ТАСС
Стоимость поездки на черноморские курорты за год выросла на 5-7%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Сейчас мы видим, что повышение цен составляет 5-7%, это же это практически безболезненно для наших туристов», — сказала Ломидзе.
По ее словам, год назад стоимость курортного отдыха была повышена на 15-30%, из-за чего регионы недополучили туристов.
«Год назад ещё начиная с зимы мы говорили о том, что рост цен на 15-30% на черноморских курортах приведет к провалу сезона… в итоге так и вышло. Таким образом, Крым и Краснодарский край недополучили туристов», — заявила директор организации.
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