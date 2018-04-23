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Рустэм Хамитов за год заработал 7,5 миллиона рублей
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Рустэм Хамитов за год заработал 7,5 миллиона рублей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Глава Башкирии отчитался о своем заработке за 2017 год. На двоих супруги заработали свыше восьми миллионов рублей. Согласно сведениям декларации, годовой доход Рустэма Хамитова 7,5 миллиона рублей. Это на 115 тысяч меньше, чем в прошлом году. Супруга руководителя Гульшат Хамитова заработала 1,5 миллиона рублей, это значительно больше, чем в 2016 году. Тогда ее доход составил всего 123 тысячи рублей.
Сведения об имуществе, находящемся в собственности семьи, не изменились. Рустэм Хамитов владеет приусадебным участком и жилым домом. На Гульшат Хамитову оформлена квартира. Автомобилей у семьи нет.
В пользовании у руководителя квартира и государственная дача.
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