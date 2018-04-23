Рустэм Хамитов за год заработал 7,5 миллиона рублей

Глава Башкирии отчитался о своем заработке за 2017 год. На двоих супруги заработали свыше восьми миллионов рублей. Согласно сведениям декларации, годовой доход Рустэма Хамитова 7,5 миллиона рублей. Это на 115 тысяч меньше, чем в прошлом году. Супруга руководителя Гульшат Хамитова заработала 1,5 миллиона рублей, это значительно больше, чем в 2016 году. Тогда ее доход составил всего 123 тысячи рублей.

Сведения об имуществе, находящемся в собственности семьи, не изменились. Рустэм Хамитов владеет приусадебным участком и жилым домом. На Гульшат Хамитову оформлена квартира. Автомобилей у семьи нет.

В пользовании у руководителя квартира и государственная дача.