Рустэм Хамитов с супругой заработали в 2017 году более 8 миллионов рублей

Об этом сообщается на официальном сайте в декларации о доходах семьи главы Башкирии.

Задекларированный годовой доход главы республики Рустэма Хамитова составил 7 млн 54 тысяч рублей. Это на 115 тысяч рублей меньше, чем было в 2016 году. Его супруга Гульшат Гафуровна за 2017-й год заработала 1 млн 585 тысяч рублей. Её доход значительно вырос к 2016 году. Тогда он был 123203 руб.

Что касается имущества в собственности семьи главы республики, оно не изменилось. По-прежнему Рустэм Закиевич владеет приусадебным участком в 3699 кв. м и жилым домом в 25,7 кв.м. А Гульшат Гафуровна квартирой в 120,5 кв. м. Автомобилей в собственности супругов нет.

Как и в предыдущей декларации о доходах, в пользовании у супругов Хамитовых есть квартира площадью 79,9 кв. м. и государственная дача. Правда, площадь дачи «выросла» на 112,7 квадратов и достигла 557,5 кв.м.