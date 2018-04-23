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Как повлияет повышение стоимости загранпаспорта на число поездок за границу
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Как повлияет повышение стоимости загранпаспорта на число поездок за границу 

РИА Новости 26 минут назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ведущие туроператоры заявили, что увеличение стоимости оформления загранпаспорта нового поколения не скажется на желании россиян выезжать за рубеж, сообщает АТОР.
По планам правительства, госпошлина на загранпаспорт с биометрическими данными для взрослого увеличится с нынешних трех с половиной тысяч рублей до пяти тысяч рублей, а для детей до 14 лет — с полутора тысяч рублей до двух с половиной.
Эксперты отмечают, что туристов также не останавливает необходимость оплаты консульского сбора за оформление визы, различных туристических налогов, даже когда виза выдается только на время тура.
Точная дата вступления изменения в силу пока не уточняется. Известно, что повышение размера пошлины за оформление загранпаспорта нового образца было одобрено правительственной комиссией еще в июне 2017 года.
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