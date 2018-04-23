Как повлияет повышение стоимости загранпаспорта на число поездок за границу

МОСКВА , 23 апр — РИА Новости . Ведущие туроператоры заявили, что увеличение стоимости оформления загранпаспорта нового поколения не скажется на желании россиян выезжать за рубеж, сообщает АТОР.

По планам правительства, госпошлина на загранпаспорт с биометрическими данными для взрослого увеличится с нынешних трех с половиной тысяч рублей до пяти тысяч рублей, а для детей до 14 лет — с полутора тысяч рублей до двух с половиной.

Эксперты отмечают, что туристов также не останавливает необходимость оплаты консульского сбора за оформление визы, различных туристических налогов, даже когда виза выдается только на время тура.

Точная дата вступления изменения в силу пока не уточняется. Известно, что повышение размера пошлины за оформление загранпаспорта нового образца было одобрено правительственной комиссией еще в июне 2017 года.