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От 37 до 103 тысяч: топ самых высокооплачиваемых директоров школ Ростова
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От 37 до 103 тысяч: топ самых высокооплачиваемых директоров школ Ростова 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Топ самых высокооплачиваемых руководителей средних учебных заведений по праву возглавляет директор лицея №27 им. Суворова. Лариса Агафонова в 2017 году в месяц зарабатывала 103 119 рублей. Вторую строчку рейтинга занимает самый молодой школьный директор в России, Антонина Брык. Она руководит школой № 87 имени Николая Щербакова. Её заработок в прошлом году составил 99,3 тысячи рублей в месяц.
Третью строчку занимает первый мужчина в рейтинге, Александр Белик. Директор гимназии №36 ежемесячно получает 97 тысяч рублей. Четвертое место принадлежит Пётру Кулинченко — директору гимназии № 76, — 95,5 тысячи рублей в месяц. А пятую строчку заняла директор школы № 99 Татьяна Кульпина с месячным заработком в 92,1 тысячи рублей.
Это конечно самые большие заработки, средний месячный оклад директоров ростовских школ колеблется в пределах 45-65 тысяч рублей. По данным Ростовстата средний заработок школьного учителя в регионе составляет 25,5 тысяч рублей, а по стране почти 35 тысяч рублей.
Заведующие детских садов находятся в менее выгодном положении чем директора школ. Самый высокий оклад составил 80,6 тысяч рублей. Столько получает руководитель детского сада №220 Светлана Чумак. С небольшим отставанием за ней расположилась Виктория Дружинина, руководитель детсада №1. Ее заработок составил 79,1 тысячу рублей. А третье место принадлежит руководству детсада №42, 78,7 тысяч рублей зарабатывала в месяц Людмила Ленецкая. Самая маленькая зарплата оказалась у заведующей детского сада №19, Ольга Гринева получает 24,2 тысячи рублей в месяц.
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