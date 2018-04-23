От 37 до 103 тысяч: топ самых высокооплачиваемых директоров школ Ростова

Топ самых высокооплачиваемых руководителей средних учебных заведений по праву возглавляет директор лицея №27 им. Суворова. Лариса Агафонова в 2017 году в месяц зарабатывала 103 119 рублей. Вторую строчку рейтинга занимает самый молодой школьный директор в России , Антонина Брык. Она руководит школой № 87 имени Николая Щербакова . Её заработок в прошлом году составил 99,3 тысячи рублей в месяц.

Третью строчку занимает первый мужчина в рейтинге, Александр Белик. Директор гимназии №36 ежемесячно получает 97 тысяч рублей. Четвертое место принадлежит Пётру Кулинченко — директору гимназии № 76, — 95,5 тысячи рублей в месяц. А пятую строчку заняла директор школы № 99 Татьяна Кульпина с месячным заработком в 92,1 тысячи рублей.

Это конечно самые большие заработки, средний месячный оклад директоров ростовских школ колеблется в пределах 45-65 тысяч рублей. По данным Ростовстата средний заработок школьного учителя в регионе составляет 25,5 тысяч рублей, а по стране почти 35 тысяч рублей.

Заведующие детских садов находятся в менее выгодном положении чем директора школ. Самый высокий оклад составил 80,6 тысяч рублей. Столько получает руководитель детского сада №220 Светлана Чумак. С небольшим отставанием за ней расположилась Виктория Дружинина, руководитель детсада №1. Ее заработок составил 79,1 тысячу рублей. А третье место принадлежит руководству детсада №42, 78,7 тысяч рублей зарабатывала в месяц Людмила Ленецкая. Самая маленькая зарплата оказалась у заведующей детского сада №19, Ольга Гринева получает 24,2 тысячи рублей в месяц.