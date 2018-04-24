До ста тысяч в месяц: рассказываем, в каких школах Ростова работают самые высокооплачиваемые директора 

Управление образования Ростова-на-Дону опубликовало список директоров школ и детских садов с указанием их среднемесячного заработка. Как выяснил 161.ru, зарплата около 100 тысяч рублей в месяц для работника бюджетной сферы — вполне реальность.
Самый большой ежемесячный доход среди директоров школ у Ларисы Агафоновой, которая руководит лицеем № 27 имени Суворова. Ее оклад в прошлом году составил 103 119 рублей. Чуть меньше заработала коллега Агафоновой из школы № 87 имени Николая Щербакова — Антонина Брык: ее средний заработок — 99,3 тысячи рублей в месяц.
Самая большая зарплата в городе у директора лицея № 27 Ларисы Агафоновой
На третьем месте оказался директор гимназии № 36 Александр Белик, его ежемесячный доход равен 97 тысячам рублей. Далее следует директор гимназии № 76 Пётр Кулинченко с зарплатой в 95,5 тысячи рублей. Замыкает пятёрку руководитель школы № 99 Татьяна Кульпина с месячным заработком в 92,1 тысячи рублей.
Неплохой доход и у заведующих детскими садами. Он, конечно, не такой, как у некоторых директоров ростовских школ, но всё же больше, чем у среднестатистического россиянина.
Так, руководитель детского сада № 220 Светлана Чумак в прошлом году ежемесячно получала по 80,6 тысячи рублей. Заведующая детсадом № 1 Виктория Дружинина — 79,1 тысячи рублей, а завдетсадом № 42 Людмила Ленецкая — 78,7 тысячи рублей. Немногим меньшим заработали Галина Кравченко (детсад № 118) и Марина Игнатьева (детсад № 49). Их среднемесячный доход составил 71,4 тысячи и 70,8 тысячи рублей соответственно.
В прошлом году Александр Белик ежемесячно получал по 97 тысяч рублей
На фоне этих сведений добавим, что, согласно данным Росстата, средняя зарплата учителя в Ростовской области составляет 25,4 тысячи рублей, а воспитателей детских садов — 22,1 тысячи рублей.