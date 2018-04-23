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ВТБ запустил новые функции в интернет-банке ВТБ-Онлайн
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ВТБ запустил новые функции в интернет-банке ВТБ-Онлайн 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
К основным нововведениям интернет-банка ВТБ-Онлайн относятся:
— Возможность отслеживать статус выпускаемой банковской карты, а также получать информацию о месте и о сроке ее доставки в офис.
— Клиенты могут узнать ПИН-код по новой карте прямо в интернет-банке, без посещения офиса и дополнительного звонка в банк. Активировать ее можно в банкомате.
— Пользователи ВТБ-Онлайн могут дистанционно заказать типовые справки по своим продуктам. Это могут быть справки о наличии счетов, о доступном остатке по счету и карте, о наличии или отсутствии задолженности или закрытия кредитного договора, о наличии ссудной задолженности, об общей задолженности клиентов и др. Все справки оформляются на бланке с подписью и печатью банка. После оформления заявки в пункте меню «Заказ справок», клиенты получат ее в течение нескольких минут в формате PDF по указанному адресу электронной почты.
В настоящее время к дистанционным каналам банка подключены 5 млн клиентов. Из них более 3,5 млн являются активными пользователями. Ежемесячно количество совершаемых клиентами дистанционных операций превышает 15 млн
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