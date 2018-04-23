Должница, которую муж просил забрать вместе с машиной, выплатила все долги

История с должницей, которую муж просил забрать вместе с машиной, нашла продолжение. Оказалось, что во время командировок супруга женщина тратила большие суммы и задолжала банкам полтора миллиона рублей.

Всё началось с того, что судебные приставы Мотовилихинского района Перми наложили арест на автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий пермячке. Женщина несколько месяцев не вносила выплаты по кредиту. При этом её муж, который находился в длительной командировке в другом городе, регулярно перечислял эти деньги жене. Через некоторое время, когда приставы пришли забирать машину, супруг должницы предложил им забрать жену вместе с машиной в целях перевоспитания.

Приставы от такого предложения отказались, но супругу всё же удалось воздействовать на жену. Должница ежедневно приходила в отдел судебных приставов и расплачивалась с долгами. Оказалось, что в отношении неплательщицы, помимо задолженности по автокредиту, на исполнении находилось еще 27 исполнительных производств. За те два года, когда муж часто отсутствовал дома, женщина накопила долги на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Сейчас она полностью выплатила всю сумму. На это у неё ушло меньше недели.