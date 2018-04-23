Ещё
Должница, которую муж просил забрать вместе с машиной, выплатила все долги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Должница, которую муж просил забрать вместе с машиной, выплатила все долги 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
История с должницей, которую муж просил забрать вместе с машиной, нашла продолжение. Оказалось, что во время командировок супруга женщина тратила большие суммы и задолжала банкам полтора миллиона рублей.
Всё началось с того, что судебные приставы Мотовилихинского района Перми наложили арест на автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий пермячке. Женщина несколько месяцев не вносила выплаты по кредиту. При этом её муж, который находился в длительной командировке в другом городе, регулярно перечислял эти деньги жене. Через некоторое время, когда приставы пришли забирать машину, супруг должницы предложил им забрать жену вместе с машиной в целях перевоспитания.
Приставы от такого предложения отказались, но супругу всё же удалось воздействовать на жену. Должница ежедневно приходила в отдел судебных приставов и расплачивалась с долгами. Оказалось, что в отношении неплательщицы, помимо задолженности по автокредиту, на исполнении находилось еще 27 исполнительных производств. За те два года, когда муж часто отсутствовал дома, женщина накопила долги на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Сейчас она полностью выплатила всю сумму. На это у неё ушло меньше недели.
АиФ Пермь: последние новости
В Пермском крае появился новый вид мошенничества с пенсиями Можно ли перенести поездки по проездному на следующий месяц? Пермское предприятие задолжало работникам более трёх миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение184
У россиян снова попросят денег266
Индия лишила Россию Су-57505
Кейт Миддлтон родила23
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир14
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение