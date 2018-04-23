Росгосстрах Банк предлагает вклад «Большой процент» 

Срок вклада составляет 366 дней и разделен на четыре периода начисления процентов: с первого по 90-й день — 9%, с 91-го по 180-й день — 6,5%, со 181-го по 270-й день — 5, с 271-го по 366-й день — 4,5%.
Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,22%. Минимальная сумма депозита — 5 тыс. рублей.
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Дополнительные взносы предусмотрены в течение всего срока, за исключением последнего месяца до окончания срока действия депозита.
Минимальная сумма допвзноса не ограничена. Проценты капитализируются в конце каждого периода и выплачиваются в конце срока.
«Расходные операции по вкладу не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,001% годовых», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.