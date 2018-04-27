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Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам незначительно снизилась
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Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам незначительно снизилась 

Банки.ру 24 минуты назад
Фото: Ведомости
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду апреля составила 6,39%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России в пятницу, 27 апреля.
По сравнению с первой декадой апреля ставка снизилась на 0,01 процентного пункта (с 6,4%). Новое значение ставки является минимальным за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года).
На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Напомним, с 26 марта текущего года ключевая ставка Банка России снижена на 0,25 п. п. — до 7,25% годовых.
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В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
С 27 ноября 2017 года объектом специального внимания ЦБ вновь стали случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. С 22 декабря 2014 года регулятор рекомендовал банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п., а до конца 2014-го допускалось превышение максимум на 2 п. п.
Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
Установленный Банком России на май базовый уровень доходности рублевых депозитов до востребования составляет 5,928%, вкладов на срок до 90 дней — 7,042%, от 91 до 180 дней — 7,449%, от 181 дня до года — 7,547%, свыше года — 7,841%.
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