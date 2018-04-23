Ещё
В АТОР рассказали о самом популярном иностранном курорте у россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В АТОР рассказали о самом популярном иностранном курорте у россиян 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала пятерку наиболее популярных зарубежных курортов среди россиян. Об этом сообщает RNS.
Как стало известно, самым востребованным направлением стала Турция.
"В первую очередь это, конечно, Турция, которая показала сумасшедший рост у некоторых операторов — до двух раз. Далее идут Греция, Кипр, Италия, затем, с достаточно большим отрывом, идут Болгария, Черногория и Хорватия", — сказала Ломидзе.
Помимо этого, в список любимых мест отдыха россиян вошли Таиланд и Доминикана.
Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин рассказал о влиянии падения курса рубля на выездной турпоток.
Газета.Ru: последние новости
ЦБ прогнозирует рост зарплат бюджетников Кабмин одобрил увеличение пошлины за загранпаспорт Прятки с приставами: Белоруссия спасет российских должников
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение70
У россиян снова попросят денег223
Индия лишила Россию Су-57487
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги38
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском12
Видео
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение