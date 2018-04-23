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ВТБ ввел новые функции в интернет-банке «ВТБ-Онлайн»
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ВТБ ввел новые функции в интернет-банке «ВТБ-Онлайн» 

Банки.ру 2 часа назад
ВТБ обновил функционал интернет-банка «ВТБ-Онлайн». Основные нововведения перечислены в пресс-релизе кредитной организации.
В частности, теперь сервис позволяет отслеживать статус выпускаемой банковской карты, а также получать информацию о месте и сроке ее доставки в офис.
Кроме того, клиенты могут узнать ПИН-код по новой карте прямо в интернет-банке, без посещения офиса и дополнительного звонка в банк. Активировать ее можно в банкомате.
Также пользователи интернет-банка «ВТБ-Онлайн» могут дистанционно заказать типовые справки по своим продуктам. Это могут быть справки о наличии счетов, о доступном остатке по счету и карте, о наличии или отсутствии задолженности или закрытии кредитного договора, о наличии ссудной задолженности, об общей задолженности клиентов и др. Все справки оформляются на бланке с подписью и печатью банка. После оформления заявки в пункте меню «Заказ справок» клиенты получат ее в течение нескольких минут в формате PDF по указанному адресу электронной почты.
В настоящее время к дистанционным каналам ВТБ подключены 5 млн клиентов, из них более 3,5 млн являются активными пользователями, указывают в банке. Количество совершаемых клиентами дистанционных операций превышает 15 млн ежемесячно.
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