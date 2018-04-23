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Россияне определили идеальный уровень дохода
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Россияне определили идеальный уровень дохода 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Среднестатистическому гражданину России «для счастья» нужно зарабатывать 159 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос Superjob.ru.
По данным агентства, размер дохода, необходимого для счастливой жизни, в 2018 году оказался почти на 14 процентов меньше, чем в августе 2017-го.
При этом москвичам «для счастья» нужно 212 тысяч рублей, а жителям Санкт-Петербурга — 166 тысяч рублей.
Большинство россиян, принявших участие в опросе, заявили, что считают бедными людей с ежемесячным доходом менее 18 тысяч рублей, а богатыми — людей, чей доход больше 447 тысяч рублей в месяц.
В Москве и Петербурге бедными назвали россиян с доходом менее 22 тысяч рублей. Богатыми москвичи считают людей, зарабатывающих около 566 тысяч рублей, в Петербурге богачами назвали людей с доходом в 511 тысяч.
Всего в опросе приняли участие 2500 человек.
Ранее в исследовательском холдинге «Ромир» выяснили, что российской семье из трех человек «для нормальной жизни» нужен доход в среднем в 75,9 тысячи рублей.
Жители больших городов заявляли, что им в среднем нужно 91,6 тысячи рублей в месяц, а люди из городов с населением в сто тысяч человек говорили, что хватит и 75 тысяч рублей. В селах семьи согласились на доход в 61,5 тысячи рублей.
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